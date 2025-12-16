一人暮らしの80代女性のスマホに届いた、息子からの一通のLINE。「母さん、助けてくれ」――その言葉に、財布を握りしめて外へ飛び出しました。コンビニに向かった女性を待っていた「思わぬ真実」とは。今回はトータルマネーコンサルタント・CFPの新井智美氏が、高齢者が巻き込まれやすい典型的な詐欺の手口と、防ぐための具体策を解説します。息子から届いた1通のLINE…コンビニへ走った母雅恵さん（81歳）は7年前に夫に先立たれ