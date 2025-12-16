プロ野球・広島カープの新入団選手発表会見が15日に広島市内で行われ、三重県伊賀市出身の西川篤夢選手がプロへの第一歩を踏み出しました。広島市内のホテルで開かれた入団会見には、今年のドラフト会議で指名された9人の新人選手が出席。この中で唯一の高校生で、ドラフト6位指名の西川篤夢選手は、報道陣と抽選で招待された約500人のファンを前に「ゴールデングラブ賞をとってみたい。自信はめちゃくちゃあります」と意気込みを