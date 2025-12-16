発売のウワサも!? ダイハツ「ミラ イース GR SPORT コンセプト」2025年1月に千葉県の幕張メッセで開催されたカスタムカーイベント「東京オートサロン2025」。会場内のダイハツブースで披露された「ミラ イース GR SPORT コンセプト」が来場者を沸かせました。ミラ イース GR SPORT コンセプトは、同社のエントリー軽コンパクト「ミラ イース」にターボエンジンと5速マニュアルトランスミッションを搭載したコンセプトカーで