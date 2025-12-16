私はアスカ。夫のユウスケがいきなり「性格の不一致」を理由に離婚を切り出しましたが、実際は不倫が原因でした。実家に娘たちを預け、ファミレスでユウスケと不倫相手・ナホミと対峙することに。不倫の証拠を突きつけると、ユウスケは相変わらず言い訳を重ねます。ところがナホミは、私が驚くほどあっさりと不倫関係を認めました。なんだか私に対抗意識を燃やしていたようですが、そんなの知ったことではありません。慰謝料を請求