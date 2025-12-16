きょう（16日）倉敷市の国道2号の船穂ジャンクション付近で車が2台関係する事故があり、現場付近は片側交互通行となっています。 【地図を見る】事故のあった場所 事故の影響で、午前10時14分現在、現場付近が上り2キロ、下り1キロ渋滞している模様です。 【地図を見る】