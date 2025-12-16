子どもの友達が家に遊びにくると、時間帯によってはご飯を用意することもあるでしょう。家に遊びにきている人はご馳走になるわけですから、お礼や「ごちそうさまでした」という挨拶をするのが礼儀。でも、それができない人もいるようですね。ママスタコミュニティのあるママから、こんな相談がありました。『大学生のわが子は挨拶ができる子です。子どもの友達が家にきたときも、ほとんどの子は「お邪魔しました」と言って帰ります