きょうまでに、山形県山形市の住宅街で起きた「クマ騒動」が、まさかの展開を見せました。 ※サムネは本物のクマです ■クマの目撃が市街地で 12月13日の午前7時35分ごろ、山形市の東側を走る大動脈、国道13号を車で走行中の人から市に「側道にクマがすわっている」などという目撃情報が寄せられました。 場所は山形市前田町。山がそばにあるとはいえ住宅密集地。しかも朝の通勤時間帯の目撃情報でしたが・・・これが意外な方