横浜F・マリノスは16日、GK飯倉大樹（39）、FW宮市亮（33）、DF松原健（32）、MF喜田拓也（31）との契約更新を発表した。秋春制移行に伴う来年2〜6月の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」に加え、26〜27年シーズンも契約することで合意した。