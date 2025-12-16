牛丼チェーン店「すき家」は12月16日より、「牛・旨辛豆腐鍋定食」を販売している。すき家「牛・旨辛豆腐鍋定食」今回は鍋メニュー第2弾として、旨辛な味わいがごはんと相性抜群の「牛・旨辛豆腐鍋定食」が登場。2種の豆板醤、甜麺醤、豆鼓醤の4種の醤を使用し、濃厚でコクがあり、旨辛な味わいのスープに仕上げられている。牛肉や、1日の摂取目安の約半量が摂れる野菜、さらに大きな豆腐を入れた鍋は、ボリュームがあり食べ応え抜