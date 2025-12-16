東京・立川市の小学校で教諭らに暴行を加えケガをさせた罪に問われた後藤竜児被告と高松龍生被告の裁判で、東京地裁立川支部は16日、後藤被告と高松被告ともに、懲役3年、執行猶予5年の判決を言い渡しました。後藤被告と高松被告は、ことし5月、立川市立第三小学校の教室で、教諭ら4人に顔を殴るなどの暴行を加え鼻の骨を折るなどのケガをさせたとして、傷害と公務執行妨害の罪に問われています。これまでの裁判で2人は起訴内容を