元フジテレビの菊間千乃弁護士が１６日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」で、自宅の風呂の湯船には「１年間で２、３回（しか入らない）」という驚きの日常を明かした。この日は「冬のお風呂事情」と題して専門家が湯船につかる効能などを聞いた。番組では、毎日湯船につかる人が５８％いると紹介。これに菊間氏は「毎日お風呂に入る方が５８％いることに衝撃を受けている」とびっくり。「私はまったく入らない。考