自治体で５歳児の心身の発達を診断する「５歳児健診」を行う動きが広がっている。就学前に発達障害などを早期に発見し、子どもに適した学習環境につなげることが理由だ。国は３年後の全自治体実施を掲げ、補助制度をつくり後押しするが、医師らの確保などが課題になっている。（後藤茜）佐賀市の保健福祉会館で１１月中旬、今年度５歳になる市内の子どもを対象にした健診が行われた。「いくつになったかな？」。保健師の問いか