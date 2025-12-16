気象庁などは、大雨や河川氾濫など4種類の災害を5段階にレベル分けで示し、レベル4の「危険警報」を新設した新たな防災気象情報の運用を来年5月下旬から始めると発表しました。新たな防災気象情報は、「河川氾濫」「大雨」「土砂災害」「高潮」の4つの災害について、5段階のレベルに分けて発表し、レベル5の「特別警報」とレベル3の「警報」の間に、レベル4の「危険警報」が新設されます。気象庁などは「レベル4危険警報」までに危