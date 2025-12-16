JR東日本クロスステーションは、2025年12月3日、英国ロンドンに初のおにぎり専門店「TOKYO ONIGIRI」をオープンしました。日本の駅ナカで親しまれている「おむすび処 ほんのり屋」のノウハウを活かし、現地でも「握りたて」の味を提供します。お米は北海道産「ゆめぴりか」を使用し、現地の硬水を軟水に変えて炊飯するなど、徹底したこだわりが詰まった新店舗の詳細や、おにぎり人気などを紹介します。ロンドンのど真ん中で「おむ