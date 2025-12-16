高血圧はサイレントキラーと呼ばれるほど、自覚症状が少ないまま進行し、気づいたときには重大な病気を引き起こすことがあります。実際、重度の高血圧の人は脳卒中のリスクが8.5倍に、軽度の高血圧でも3.3倍に高まるという報告も。高血圧と病気の関係について河西先生に解説していただきました。 監修医師：河西 研一（河西クリニック） 金沢医科大学医学部卒業、医学博士。いくつかの病院での研鑽を経て、横浜市磯子