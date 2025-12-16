株式会社ケンコー・トキナーは、スマートフォン用の撮影アクセサリーをまとめて収納できる「EXAPRO ガジェットポーチ グレー」を12月19日（金）に発売する。 スマートフォン向けのアクセサリーブランド「EXAPRO」の新製品。コンバージョンレンズや小型三脚、LEDライトなどの収納を想定している。 内部には仕切り板やネットポケット、ゴムバンドを備え、収納物に応