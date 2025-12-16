Aiロボティクスが展開するスキンケアブランド Yunth（ユンス） は12月18日、人気美容液「生VC美白美容液」と「生VAダーマ美容液」に、ピカチュウとイーブイのデザインを施したスペシャルパッケージを全国のバラエティストアにて発売します。■Yunthを代表する2つの美容液がポケモンデザインで登場！今回、生ビタミンC*1 配合の「生VC美白美容液」にはピカチュウを、生レチノール*2 配合の「生VAダーマ美容液」にはイーブイを採用。