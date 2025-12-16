【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ENHYPENが、12月15日放送の『CDTVライブ！ライブ！クリスマス LOVE SONG Fes.』に出演し、「XO (Only If You Say Yes) (Japanese Ver.)」を日本の音楽番組で初披露した。 ■ENHYPENが甘さたっぷりの衣装とステージで魅了 イルミネーションが輝くホリデームード満載のステージに登場した彼らは、赤と白を基調にした温かみのある、しかし洗練されたホリデ&