16日10時現在の日経平均株価は前日比502.26円（-1.00％）安の4万9665.85円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は360、値下がりは1175、変わらずは66と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は63.17円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、ファストリ が40.11円、フジクラ が33.76円、ファナック が32.76円、信越化 が27.24円と続いている。 プラス寄与度トップはテルモ で