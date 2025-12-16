第12回全国障害者スポーツ大会および第9回スペシャルオリンピックス（SO）の閉会式が12月15日夜、深セン体育センターで行われました。今大会では障害者スポーツの新たな成果が全面的に示され、競技成績でも新たな達成がありました。選手らは陸上競技、水泳、射撃、重量挙げ、トラックサイクリングなどの記録公認競技での156種目で全国記録を樹立し、15種目以上で世界記録を更新しました。（提供/CRI）