お笑いコンビ「ジャングルポケット」太田博久（42）の妻で、モデル・タレントの近藤千尋（36）が16日までに、自身のインスタグラムを更新。家族写真を公開した。「昨日はすき焼きを作っていたら娘たちとパパがお花を持って登場」と書き出した近藤。「不意打ちすぎて涙腺崩壊お母さんでした」と振り返って家族5人の写真をアップした。「今年も健康に幸せにお誕生日を迎えることができてとっても嬉しいです大切なみなさんに