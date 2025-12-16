タイトルの略称「ふてほど」が昨年の「新語・流行語大賞」年間大賞に選ばれるなど、大反響を呼んだ昨年1月期のTBS金曜ドラマ「不適切にもほどがある！」の続編となるスペシャルドラマ「新年早々不適切にもほどがある！〜真面目な話、しちゃダメですか？〜」が来年1月4日（後9・00）に放送される。磯山晶プロデューサーに制作・撮影の舞台裏や見どころを聞いた。主演・阿部サダヲ、オリジナル脚本・宮藤官九郎氏、プロデュー