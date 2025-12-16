こども図書館船ほんのもり号船内 香川県が15日、2025年4月に就航した「こども図書館船ほんのもり号」の運航実績を発表しました。 4月から11月までの運航日数は42日（平日の学校行事の利用など17日、休日のイベント利用など25日）です。離島に15カ所、本土側に10カ所寄港し、3446人（中学生以下1804人、高校生以上1642人）が利用しました。 12月から2026年3月までは高松市の高松港県営第2浮浅橋に係留し、毎週土曜日の