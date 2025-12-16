１６日放送のＴＢＳ系「ラヴィット！」（月〜金曜・午前８時）では、番組が２０２１年３月２９日の放送開始から節目の１２００回を迎えたことを報告した。番組冒頭で出演者を紹介した後、番組キャラクターのラッピーとガガンモとともにくす玉が登場し、くす玉から「祝ラヴィット！放送１２００回」の垂れ幕が飛び出した。ＭＣの同局・田村真子アナウンサーから「あっという間に１２００回ということですが、いかがですか？」