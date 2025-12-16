セガプライズより、ディズニー＆ピクサーのキャラクターグッズが続々登場！今回は2025年12月12日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ディズニー&ピクサーキャラクターもふもふマスコット」を紹介します☆ セガプライズ「ディズニー&ピクサーキャラクターもふもふマスコット」  登場時期：2025年12月12日より順次サイズ：全長約5×5×10cm種類：全4種（ロッツォ、プー、ディズニー マリー、