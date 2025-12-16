TBS佐々木舞音アナウンサー（27）が15日までに、インスタグラムを更新。制服姿を公開した。佐々木アナは「#サンジャポいつも楽しいロケです」と添え、茶色のセーターにネクタイ、ワイシャツを合わせた制服姿でギャルピースや、舌をのぞかせながら頭で猫耳を作るようにダブルピースするショットなどを披露。「何年ぶりの制服でしょうか…」と続け、ハッシュタグを付け「#なんちゃって制服」とも記した。フォロワーからは「制服姿