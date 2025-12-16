第1子妊娠中の女優高畑充希（34）が15日、インスタグラムのストーリーズを更新。誕生日への祝福に感謝をつづった。14日に34歳の誕生日を迎えた高畑は「昨日は沢山のお祝いの言葉をありがとう私は元気です」とつづり、「Happy Birthdayみっちゃん」と書かれたプレートと、10本のろうそくで飾られたバースデーケーキの写真を公開した。