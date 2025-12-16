姉弟お笑いコンビ「ミキ」亜生（37）が15日、インスタグラムを更新。YouTubeチャンネルの開設を報告した。亜生は「ついに釣りのチャンネルを立ち上げました！！」と報告。そして「釣り以外も色々載せますのでよろしくお願いします！」と呼びかけ、「ハリケーンチャンネル」と、開設したYouTubeチャンネルを紹介した。この投稿に「おめでとうございます。応援しております」「楽しみが増えました」「ラジオで匂わせあったので開設楽