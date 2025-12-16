7月、全英オープンを制し、優勝トロフィーの「クラレット・ジャグ」を掲げるスコッティ・シェフラー＝英ポートラッシュ（AP＝共同）米男子ゴルフツアーは15日、2025年シーズンの最優秀選手として全米プロ選手権、全英オープン選手権を含む6勝を挙げたスコッティ・シェフラー（米国）が選ばれたと発表した。1999〜2003年に5年連続で選出されたタイガー・ウッズ（米国）以来、史上2人目の4年連続の栄誉となった。（共同）