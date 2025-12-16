特殊詐欺の被害が栃木県内でも相次ぐ中、ことし最後の年金支給日の１５日、警察や金融機関などが被害の未然防止を呼びかけるＰＲ活動が宇都宮市内で行われました。 ＰＲ活動が行われたのは宇都宮市の栃木銀行陽南支店です。 栃木銀行の行員に警察官、それにプロバスケットボール宇都宮ブレックスのブレッキーなど、およそ２０人がビラを配るなどして特殊詐欺に注意するよう呼びかけました。 栃木県警によりますと警