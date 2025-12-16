ことしも残すところ２週間余りとなり、日光市の神社では１５日、毎年恒例の大きなしめ縄の架け替えが行われました。 日光市の森友瀧尾神社に奉納されたのは、栃木県内でも屈指の大きさとなる大しめ縄です。鳥取県の出雲大社の大しめ縄に由来があるとされ、長さは４メートルを超え、重さおよそ３００キロ、周りの長さは最も太い部分で１・７メートルにもなります。 森友瀧尾神社では毎年この時期、古いしめ縄から青み