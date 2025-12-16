栃木県内の若者の声を県政に生かす「とちぎ若者会議」の今年度最後の会議が１３日に開かれ、栃木県の魅力向上などについて福田富一知事に議論の成果を発表しました。 「とちぎ若者会議」は、若者に選ばれる栃木づくりのために若い世代の柔軟な発想や視点を県政に効果的に反映させようと、今年度初めて設置されたものです。 8月に第１回の会議が開かれ、３回目となるこの会議が年度内最後となります。