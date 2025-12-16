心の傷は、時間がたてば自然に薄れるものと思われがちですが、見えない場所で静かに残り続けることもあります。笑顔の裏で、本当はまだ痛みが消えていないのかもしれません。この心理テストでは、あなたが自分でも気づかないまま、実は今も引きずっている「心の傷」のテーマをそっと探っていきます。気持ちを整理するきっかけにしてみてくださいね。【詳細】他の記事はこちらQ：次の中から、3文字の単語を見つけてくださいA：なみ