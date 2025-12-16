今回はダイソーで見つけた、今SNSでも話題の100円玉専用のコインケースをご紹介します。シンプルかつ無駄のないつくりで、実際に使ってみると管理もしやすく実用的なアイテムでした♪スムーズに取り出せてパッと使えるので、ガチャガチャやイベントなどでも大活躍です。さっそく詳しくチェックしていきましょう。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：100円玉コインケースクリア価格：￥110（税込）サイズ（約）：45×直径28