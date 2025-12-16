裁縫中の「針の紛失ストレス」から一気に解放！ダイソーで見つけた『マグネットピンキーパー』は、裁縫効率が爆上がりする神アイテムです。マグネット内蔵で針がピタッとくっつき、安全ガード付きだから紛失やケガの心配を軽減。針がつまみやすい工夫もあり、ハンドメイド好きな方は即買い推奨です！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：マグネットピンキーパー価格：￥110（税込）サイズ（約）：5.9×5.3×1.5cm販売ショップ