１１月に右肘の内側側副靱帯修復手術を受けたとパドレスのダルビッシュ有投手（３９）が１５日（日本時間１６日）、地元サンディエゴのチャリティーイベントで講演。ダルビッシュは、「メジャーで再び投手としてプレーするかどうかはわからない」と語ったと、米大リーグ公式サイトが伝えた。ダルビッシュは通訳を介して「今はリハビリ中なので、本格的に投げることについてはあまり考えていません。腕のリハビリに集中していま