ＭＬＢ公式Ｘ（旧ツイッターが１４日（日本時間１５日）と１５日（同１６日）、デビュー年ごとのベースボール・リファレンス版の勝利貢献度（ｂＷＡＲ）リーダーを紹介し、ドジャースの大谷翔平投手（３１）とヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（３３）の存在感が際立った。２０１８年デビュー組のトップは大谷でｂＷＡＲ５１・５。メッツのフアン・ソト外野手（２７）の４２・６を上回った。２３年に「４０本塁打―７０盗