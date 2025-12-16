全米オープン決勝で叫ぶアリーナ・サバレンカ＝9月、ニューヨーク（ロイター＝共同）テニスの女子ツアーを統括するWTAは15日、年間最優秀選手として世界ランキング1位のベラルーシ出身、アリーナ・サバレンカが選ばれたと発表した。2年連続の選出で、今季は全米オープンを含むツアー4勝を挙げた。（共同）