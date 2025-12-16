上野動物園（東京都台東区）で人気の双子のジャイアントパンダ・シャオシャオとレイレイが来年１月下旬に中国に返還されることになり、関係者やファンの間に落胆の色が広がった。同動物園からパンダが不在となるのは２００８〜１１年以来で、観光や地元経済への影響を懸念する声も聞かれる。（石井恭平、浦上華穂）再び不在「怖い」「上野から再びパンダがいなくなる状況が怖い。景気への影響も大きいだろう」。２頭の両親で１