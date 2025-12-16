アイドルグループVenus Parfaitのメンバー河合風花（36）が16日までにブログを更新。第2子妊娠を報告した。河合は「この度、念願の第2子を授かることが出来ました」と報告。「年が明けたら息子は4歳。私は37歳。少し焦りながら毎月不妊治療のクリニックへ通っておりました」と明かし、「ようやく授かれたこの命を、大切に大切にしていきたいと思います」とつづった。看護師でもあり、アイドル、ママという“三刀流”の河合は「私が