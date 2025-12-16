TAEYONG（テヨン、30）が、NCTメンバーの中で最初に韓国兵役を除隊した。14日、自身のインスタグラムに「2024．04．15−2025．12．14…」との文字とともに写真を数枚アップした。写真には、郡服務を終えたテヨンが、家族と抱き合うショット、母から「除隊おめでとう。今までご苦労さまでした。母より」と書かれた花束をもらって記念撮影した様子などが掲載された。韓国メディア10アジアは15日「その後、テヨンは15日、インスタグラ