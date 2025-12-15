発表！小学生が選ぶ「今年の漢字」トップ10 1位は《楽》！楽しい一年だったと振り返る声が多数小学生の投票で1位となったのは《楽》。日々の学校生活や友達との時間、自然教室や修学旅行といった行事、万博への旅行など、日常の出来事から特別な体験まで「楽しい」「充実していた」と振り返る声が多く寄せられました。楽しかった出来事を一つひとつ挙げながら、一年の思い出を明るく振り返