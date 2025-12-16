兵庫県姫路市の養鶏場で簡易検査で陽性が確認されたニワトリについて、遺伝子検査の結果、高病原性鳥インフルエンザの陽性が確認され、県は殺処分を始めたと発表しました。兵庫県によりますと、１２月１５日午前９時ごろ、姫路市内で卵を採るためのニワトリを飼育する農場から「死んだニワトリの数が増えた」と県に通報がありました。姫路家畜保健衛生所が簡易検査をしたところ、死んだ８羽すべてから鳥インフルエンザの陽性