与野党は16日の参院予算委員会理事会で、2025年度補正予算案を同日昼に予算委で採決する日程で大筋合意した。衆院で議員定数削減を巡り混乱が生じないことが前提で、16日中に参院本会議で可決、成立する見通しとなった。