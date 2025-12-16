JR四国本社高松市浜ノ町 15日夕方、香川県三豊市のJR予讃線で特急列車から異音が確認されました。車両点検の影響で22本が運休し、13本に遅れが出ました。 JR四国によりますと、15日午後5時17分ごろ、三豊市三野町下高瀬のJR予讃線で、走行中の特急列車「しおかぜ・いしづち24号」から異音が感知されました。車両を点検するため、予讃線は多度津駅と観音寺駅の間で運転を見合わせ、安全を確認して午後7時45分ごろに運転を