横浜F・マリノスは16日、新スポーティングダイレクター（SD）に今季まで千葉でGMを務めていた鈴木健仁氏（54）が就任すると発表した。鈴木氏は現役時代は日産FCファームを経て92年から98年途中まで横浜マリノスでプレー。約27年ぶりに古巣へ戻ることになる。クラブを通じ「日産FCファーム時代を含め、約9年間お世話になったF・マリノスに戻ってくることができ、大変光栄に感じるとともに、歴史と伝統のあるクラブでの仕事に