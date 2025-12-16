東京・赤坂の個室サウナ店火災で、死亡した男女2人が倒れているのが見つかったサウナは、扉の取っ手が部屋の内外でいずれも外れていたことが16日、捜査関係者への取材で分かった。扉を開けられなかった可能性があるとみて、警視庁が取っ手が外れていた詳しい経緯を調べている。警視庁によると、2人は30代ぐらいで、利用客とみられる。サウナの扉は閉まっており、付近に重なるように倒れていた。いずれも肩や背中に軽いやけどを