法務省は16日、不動産所有者の国籍を把握するため、移転登記などの申請時に国籍を記入させる運用を2026年度中に始める方針を明らかにした。内部情報としての把握にとどめ、広く閲覧可能な登記簿には掲載しない。今月下旬から不動産登記規則改正案のパブリックコメント（意見公募）を行い、内容を踏まえて最終的な中身を決める。不動産所有者の国籍を把握する仕組みがないことが課題とされていた。法務省によると、建物の新築時