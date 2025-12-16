「AAA」宇野実彩子(39)が16日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「打ち合わせあるある」と書き出した宇野。室内での打ち合わせの一コマをアップした。斜め上を見上げて宇野が手にしているのはグミ。「気づいたらグミ」と添えてパクリと頬張る姿を披露した。ファンからは「私も好き」「食べ方かわいい」「めちゃくちゃ可愛すぎる」「打ち合わせお疲れ様です」「親近感を感じてます」「ついパクパク食べち