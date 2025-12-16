ウクライナ当局が公開した映像は、黒海のノボロシスク港での大規模な爆発を捉えている/Ukraine’s Security Service via CNN Newsource（CNN）ウクライナ保安庁（SBU）は15日、黒海のノボロシスク港でロシア潜水艦を攻撃し、艦体に重大な損傷を与え、事実上無力化したと発表した。SBUの声明によると、使用兵器は水中ドローン（無人艇）の「サブシーベイビー」。この種の攻撃を加える作戦は初めてだったと述べた。SBUが共有した動画